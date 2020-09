Wien (www.fondscheck.de) - Nach der Übernahme von Merian Global Investors hat Jupiter Asset Management sein Vertriebsteam in Österreich weiter gestärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Auf die Ernennung von Dominik Issler zum neuen Head of Germany and Austria im Juni habe die Fondsgesellschaft nun Daniel Blum zum Vertriebsdirektor in Österreich berufen. ...

