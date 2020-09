Die Öllagerbestände in den USA sind in der Woche bis zum 4. September um 2 Millionen Barrel gestiegen. Das teilte die US-Energiebehörde EIA am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten mit einem Rückgang von 1,3 Millionen Barrel gerechnet. Marktreaktion Nach Bekanntgabe des Berichts rührte sich der Ölpreis kaum von der Stelle. US-Öl der Sorte WTI ...

