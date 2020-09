DJ XETRA-SCHLUSS/EZB in Wartestellung lässt DAX kalt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Donnerstag knapp im Minus. Während in der Vergangenheit die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wie die folgende Pressekonferenz häufig erhöhte Volatilität auslösten, verlief der Handel diesmal vergleichsweise ruhig. Wie im Vorfeld erwartet, bleibt die EZB-Geldpolitik zunächst unverändert. Es bleibt aber auch die Bereitschaft, notfalls alle geldpolitischen Instrumente weiter anzupassen.

Neu ist dagegen die Aufnahme des Wechselkurses in das Eingangsstatement, was für die DWS ein klares Zeichen für die Besorgnis des EZB-Rates über die Stärke der Gemeinschaftswährung ist. Der Euro stieg am Nachmittag kurz über 1,19 Dollar, fiel dann aber wieder auf 1,1880 Dollar zurück. Der DAX ging mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 13.209 Punkten aus dem Handel.

Navistar-Übernahme wird für Traton teurer

Traton hat sein Angebot für die restlichen Aktien des US-Lkw-Herstellers Navistar International erhöht. Das Unternehmen bietet nun 43,00 US-Dollar je Aktie und somit insgesamt 3,6 Milliarden Dollar, nach zuvor 35,00 Dollar. Mit einem solchen Schritt wurde an der Börse gerechnet, nachdem einige Navistar-Eigner einen höheren Preis gefordert hatten. Die Aktie von Traton gab um 1,7 Prozent nach.

Für die Aktie von Drägerwerk ging es um 3,1 Prozent nach unten. Für Druck sorgte die Nachricht, dass die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten bereits nach 1.557 beendet wird. "Die Corona-Sonderkonjunktur läuft für Drägerwerk bereits schnell wieder aus", so ein Marktteilnehmer. Die Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass nach der zuletzt schwachen Kursentwicklung die Risiken von Stornierungen bereits hinreichend im Kurs eingepreist sein sollten.

Die Titel von Dermapharm gewannen dagegen 7,5 Prozent auf 46,30 Euro. Positiv wurde gewertet, dass das Unternehmen eine Kooperations- und Liefervereinbarung mit Biontech zur Produktion eines COVID-19 Impfstoffs abgeschlossen hat. Dabei geht es darum, dass der Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln ab dem vierten Quartal 2020 den Impfstoffentwickler Biontech bei einem Teil der Impfstoffherstellung unterstützt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 56,8 (Vortag: 73,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,75 (Vortag: 3,25) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner, 18 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.208,89 -0,21% -0,30% DAX-Future 13.194,00 -0,42% +0,96% XDAX 13.195,52 -0,39% +0,46% MDAX 27.481,91 -0,19% -2,93% TecDAX 3.073,57 -0,57% +1,94% SDAX 12.431,44 -0,19% -0,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,20 -40 ===

