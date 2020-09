PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Donnerstag am europäischen Aktienmarkt wieder in Wartestellung gegangen. Nach der deutlichen Erholung am Vortag schaffte es der EuroStoxx nur in kurzen Phasen nochmals knapp ins Plus. Am Ende gab der Leitindex der Eurozone um 0,36 Prozent auf 3312,77 Zähler nach.

Das zentrale Tagesthema war die Europäische Zentralbank mit ihrem Zinsentscheid, der letztlich aber nicht zum eindeutigen Kurstreiber wurde. Im Fokus der Debatte stand vor allem der Euro mit seiner jüngsten Stärke. Bei europäischen Aktien sorgte eher der nervöse Handel an den tonangebenden US-Börsen dafür, dass die jüngste Erholung vom Kursrutsch der Vortag vorerst nicht weiter ging. Börsianer sahen in der Entwicklung aber eine gesunde Atempause.

Auch an den wichtigsten Länderbörsen gaben die Kurse bei den jeweiligen Leitindizes etwas nach. Der französische Cac 40 fiel um 0,38 Prozent auf 5023,93 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor 0,16 Prozent auf 6003,32 Zähler./tih/jha/

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545