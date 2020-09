Mitteilung

Baar-Zug, Schweiz; 10. September 2020

Partners Groups Gründungspartner schliessen ihre 5-jährige Derivatetransaktion ab und reduzieren damit ihren Anteil an PGHN auf je 5.01%; ein substanzieller Teil der Erlöse wurde gemeinsam mit Kunden investiert

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, wurde heute darüber informiert, dass ihre Gründungspartner und grössten Aktionäre, Dr. Marcel Erni, Alfred Gantner und Urs Wietlisbach, vereinbart haben, ihre Derivatetransaktion abzuschliessen, welche im Dezember 2015 und Februar 2017 eingegangen wurde (gemäss entsprechenden Meldungen an die SIX Swiss Exchange). Diese Derivatetransaktion betraf die Veräusserung von je bis zu 4.99% des gesamten Aktienkapitals der Partners Group Holding AG. Jeder Gründungspartner wird nun 5.01% besitzen.

Aufgrund des Wachstums des Unternehmens hat auch die Aktie der Partners Group über die letzten fünf Jahre eine nachhaltige Aufwertung erfahren. Durch diese Entwicklung wurden alle damals etablierten Collar-Strukturen, welche das Kaufen von Put- und Verkaufen von Call-Optionen beinhaltet, ausgeübt. Die Gründungspartner halten keine weiteren Anteile an den oder Optionsrechte auf die Aktien, die Bestandteil der Transaktion waren.

Über den gleichen Zeitraum wurde ein substanzieller Teil der Erlöse der Gründer gemeinsam mit Kunden in Partners Groups Programme und Mandate investiert. Diese Investitionen haben sich beinahe verdreifacht und wuchsen zusammen mit den persönlichen Investitionen von Partnern und Mitarbeitenden der Unternehmung. Zum 30. Juni 2020 betrugen die persönlichen Kapitalzusagen des Verwaltungsrats und aller Mitarbeitenden der Partners Group insgesamt rund USD 1.2 Mrd., was die Übereinstimmung mit den Interessen der Kunden hervorhebt.

Alfred Gantner, Mitgründer und Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group, kommentiert: "Marcel, Urs und ich freuen uns über das, was wir über die letzten 25 Jahren zusammen mit unseren Kollegen weltweit aufgebaut haben. Unabhängig von der Grösse unseres Anteils an der Unternehmung stehen wir weiterhin sowohl als Grossaktionäre, bedeutende Kunden als auch exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats mit vollem Einsatz hinter Partners Group und werden unsere Rollen im Ausbau der Unternehmung wie auch zuvor wahrnehmen. Während der Grossteil unseres Vermögens immer noch in Partners Group-Aktien investiert ist, sind wir mit unseren von Partners Group verwalteten Privatmarktportfolios sehr zufrieden."

Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident von Partners Group, fügt hinzu: "Der Verwaltungsrat erwartet aufgrund der Transaktion weder eine Anpassung seiner Prioritäten noch eine Veränderung in seiner zukünftigen Zusammenarbeit. Dies gilt auch für die Aufgabengebiete der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Als exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats und Ankeraktionäre der Partners Group werden die Gründungspartner, wie auch in der Vergangenheit, zusammen mit dem gesamten Verwaltungsrat ihren Beitrag zur strategischen Unternehmensentwicklung leisten."

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag ihrer Kunden weltweit über USD 135 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure und ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf ihre Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über USD 96 Mrd. zum 30. Juni 2020 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat ihre regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

