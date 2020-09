London (ots/PRNewswire) - Steuererleichterungen können anspruchsberechtigten Personen das Leben deutlich erleichtern, jedoch geht man davon aus, dass 2,4 Millionen anspruchsberechtigte Ehepaare noch keinen Antrag auf Ehegattenfreibetrag gestellt habenDer Ehegattenfreibetrag wurde am 6. April 2015 eingeführt und ermöglicht Ehepaaren, ihren persönlichen Freibetrag - unter bestimmten Bedingungen - gemeinsam zu nutzen, jedoch haben Millionen von Ehepaaren diese Steuerermäßigung noch nicht in Anspruch genommen."Viele Paare glauben, dass sie entweder keinen Anspruch darauf haben oder dass es sehr kompliziert ist, einen Anspruch geltend zu machen", so Rebate Gateway, ein Steuerberatungsunternehmen in London.Der Ehegattenfreibetrag ermöglicht es einer Einzelperson, einen Teil ihres persönlichen Freibetrags auf den Ehepartner/Lebenspartner zu übertragen, um die Gesamtsteuerschuld des Paares gegenüber dem Fiskus zu reduzieren.Der persönliche Freibetrag beträgt derzeit £12.500 und die Übertragung des Ehegattenfreibetrags ist derzeit auf £1.250 festgelegt, so dass die Steuerschuld des Paares um £250 reduziert wird.Rebate Gateway fährt fort: "Wie bei den meisten Steuerfreibeträgen gibt es Bedingungen und Regeln, die erfüllt werden müssen. Die wichtigsten sind:- Beide Personen müssen eine Wahl treffen- Beide Personen dürfen nicht nach dem höheren Steuersatz besteuert werden (der höhere Steuersatz beginnt derzeit ab einem Einkommen von mehr als £50.000)- Die Person, die den Freibetrag von £1.250 'aufgibt', muss nach dem 5. April 1935 geboren sein." Es ist wichtig, dass die Paare prüfen, ob sie einen Anspruch geltend machen können, da jetzt aufgrund von pandemiebedingten Beurlaubungen und Entlassungen viel mehr Paare anspruchsberechtigt sein könnten.Rückwirkende ErstattungsansprücheNeben dem Anspruch auf Ehegattenfreibetrag können Millionen anspruchsberechtigter Paare einen Antrag auch rückdatieren und bis zu £1188 als Rückerstattung für die letzten 4 Jahre der Zulage erhalten.Sie können den Antrag selbst online über gov.uk (https://www.gov.uk/) stellen, jedoch bietet Rebate Gateway bei Bedarf auch telefonisch unter 0333 444 1054 oder unter rebategateway.org (http://rebategateway.org/) Hilfe und Beratung an.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1249784/Rebate_Gateway_Logo.jpgOriginal-Content von: Rebate Gateway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100079009/100855341