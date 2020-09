DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 13.111 Pkt - Bayer gegen den Trend gefragt

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat es am Donnerstagabend nur eine handelbare Nachricht im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien gegeben. Bayer hatte Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA gemeldet. Zudem verlängerte der Aufsichtsrat den zur Hauptversammlung 2021 auslaufenden Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann bis zum 30. April 2024. "Beides kam gut an", sagte der Marktteilnehmer. Die Titel wurden gegen den schwachen Gesamtmarkt 0,6 Prozent fester gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.111 13.209 -0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 10, 2020

