HAMBURG (dpa-AFX) - "Der Spiegel" zu europäische Lösung/Flüchtlingspolitik:

"So zu tun, als sei man im Prinzip ja zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit, müsse aber leider noch auf das Okay der anderen EU-Mitgliedsstaaten warten, ist nicht redlich. Es wird dieses Okay nicht geben, zumindest nicht von einem Gros der europäischen Partner. Mit jedem weiteren Tag aber, an dem die Geflüchteten obdachlos durch die Straßen von Lesbos irren, versündigt sich Europa, versündigt sich auch Deutschland immer mehr an seinen humanistischen Grundsätzen. Die jetzt mit Frankreich vereinbarte gemeinsame Aufnahme von 400 Minderjährigen ist nicht genug - sie ist nur ein Pflaster, wo eine große Operation nötig wäre. Die Bundesregierung sollte mit gutem Beispiel vorangehen und einen viel größeren Teil der Gestrandeten von Lesbos in Deutschland aufnehmen. Sollte sie nicht dazu bereit sein, dann sollte sie wenigstens so aufrichtig sein, dies öffentlich zu bekennen."/DP/jha