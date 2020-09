BERLIN (dpa-AFX) - Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen am Freitag die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu einem informellen Treffen nach Berlin geladen (12.15 Uhr).

Thema ist unter anderem die Umsetzung des vereinbarten Konjunkturprogramms im Umfang von 750 Milliarden Euro. Zudem soll es um die Besteuerung globaler Unternehmen und eine engere Verzahnung der Finanzmärkte gehen.

Zuvor tagt am Vormittag (09.00 Uhr) die Eurogruppe, also die Finanzminister der 19 Staaten der gemeinsamen Währung. Auch in diesem Gremium ist die wirtschaftliche Lage zentrales Thema. Es berät erstmals unter seinem neuen Vorsitzenden Paschal Donohoe aus Irland./vsr/DP/fba