Der amerikanischer Industriekonzern Badger Meter, Inc. (ISIN: US0565251081, NYSE: BMI) wird den Aktionären am Freitag eine vierteljährliche Dividende von 0,18 US-Dollar ausbezahlen. Record date war der 28. August 2020. Dies ist eine Erhöhung um 5,9 Prozent gegenüber dem letzten Quartal (0,17 US-Dollar). Es ist die 28. jährliche Anhebung der Dividende in Folge. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. ...

