DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich nach Richtungswechsel an Wall Street

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag nach dem Richtungswechsel an der Wall Street mit deutlich negativem Ausgang relativ widerstandsfähig. Lediglich Seoul weist ein etwas größeres Minus von 0,7 Prozent auf, während an den Nachbarplätzen die Bewegungen geringer ausfallen und zudem in beide Richtungen gehen. Neben Hongkong liegt auch Tokio moderat im Plus. Der Nikkei-Index steigt um 0,3 Prozent auf 23.308 Punkte. In Australien folgt der Markt derweil wie so oft stärker der US-Vorgabe, die Börse in Sydney tendiert schwächer.

An der Wall Street hatten die Indizes nach einem freundlichen Start im Verlauf deutlich ins Minus gedreht. Teilnehmer machten dafür Gewinnmitnahmen verantwortlich angesichts der hoch gelaufenen Kurse und hohen Bewertungen vieler Akten. Belastend wirkte aber auch, dass eine politische Einigung auf ein benötigtes weiteres Stimulierungspaket für die Wirtschaft weiter nicht auf dem Weg ist. Auch Konjunktursorgen machten die Runde nach enttäuschenden wöchentlichen Arbeitsmarktdaten.

In Tokio liege der Fokus des Marktes weiter auf der Politik und der Frage nach dem neuen politischen Kurs nach dem angekündigten krankheitsbedingten Rücktritt von Ministerpräsident Shinzo Abe, berichten Beobachter.

In Schanghai verunsichert laut Marktteilnehmern kurzfristig die Kehrtwende an den US-Börsen zwar, langfristig sind die Aussichten nach Ansicht von Founder Securities aber gut, weil sich die chinesische Wirtschaft in einer Phase der "Kapital-Expansion" befinde.

Sekisui House hält Geld beisammen

Unter den Einzelaktien fallen in Tokio Sekisui House um gut 4 Prozent zurück. Der Hausbauer hat über einen 23-prozentigen Rückgang des Nettogewinns in den ersten sechs Monaten per 31. Juli berichtet. Für das gesamte Fiskaljahr prognostiziert Sekisui House ein Minus von 19 Prozent. Daneben senkte das Unternehmen die Dividende und das Volumen eines Aktienrückkaufs.

Die Aktie des südkoreanischen Anlagenbauers Daelim Industrial verliert 5,2 Prozent. Händler verweisen dazu auf Pläne des Unternehmens, Teile des Geschäfts abzuspalten.

Am Ölmarkt tut sich wenig, die Preise für US-Öl WTI und die europäische Sorte Brent geben leicht nach. Der Goldpreis büßt 16 Dollar oder 0,8 Prozent ein auf 1.939 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.864,50 -0,74% -12,26% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.328,52 +0,40% -2,64% 08:00 Kospi (Seoul) 2.379,30 -0,72% +8,26% 08:00 Schanghai-Comp. 3.228,01 -0,21% +5,83% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.416,33 +0,42% -13,30% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.477,16 -0,60% -22,45% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.493,27 +0,21% -5,79% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:35 % YTD EUR/USD 1,1833 +0,1% 1,1821 1,1825 +5,5% EUR/JPY 125,63 +0,1% 125,48 125,42 +3,1% EUR/GBP 0,9225 -0,1% 0,9233 0,9092 +9,0% GBP/USD 1,2827 +0,2% 1,2802 1,3006 -3,2% USD/JPY 106,16 +0,0% 106,15 106,06 -2,3% USD/KRW 1188,64 +0,0% 1188,23 1186,22 +2,9% USD/CNY 6,8390 +0,1% 6,8344 6,8381 -1,8% USD/CNH 6,8393 -0,1% 6,8440 6,8398 -1,8% USD/HKD 7,7503 -0,0% 7,7504 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,7276 +0,3% 0,7256 0,7267 +3,8% NZD/USD 0,6663 +0,2% 0,6647 0,6671 -1,0% Bitcoin BTC/USD 10.246,51 -0,9% 10.343,51 10.303,51 +42,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,21 37,30 -0,2% -0,09 -35,1% Brent/ICE 39,95 40,06 -0,3% -0,11 -35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.940,03 1.956,10 -0,8% -16,08 +27,9% Silber (Spot) 26,67 26,93 -0,9% -0,25 +49,4% Platin (Spot) 926,43 929,10 -0,3% -2,68 -4,0% Kupfer-Future 2,99 2,99 -0,0% -0,00 +5,9%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.