Die junge Generation an Köchen aus dem baltischen Land stellt regionale Erzeugnisse in den Mittelpunkt und punktet mit einer ehrlichen, frischen und saisonalen Küche. Denkt man an Estland, kommt einem vielleicht nicht als allererstes die Kulinarik in den Sinn. Sollte sie aber, denn das nordische Land hat für Foodies jede Menge zu bieten. Estnisches Essen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...