BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat die deutsch-französische Initiative für eine Aufnahme minderjähriger Migranten aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria als unzureichend kritisiert. Deutschland müsse mehr tun. "Wir haben die (EU-)Ratspräsidentschaft, wir können vorangehen", sagte Göring-Eckardt, die sich seit Donnerstag auf der Insel Lesbos aufhält, am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Dass die Bundesregierung auf eine europäische Lösung poche, sei "eine Ausrede".

Deutschland und Frankreich hatten nach dem Großbrand in Moria angekündigt, mehr minderjährige Migranten aufnehmen - möglichst gemeinsam mit anderen EU-Ländern. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagabend in Berlin, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Zuvor war inoffiziell von 400 die Rede gewesen.

Frankreich wird sich in Abstimmung mit Deutschland an der Umsiedlung der Minderjährigen aus dem Lager beteiligen, wie Präsident Emmanuel Macron erklärte. Griechenland hat bis Donnerstag 400 Minderjährige, die ohne Eltern unterwegs sind, von der Insel Lesbos in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen.

Göring-Eckardt sagte: "400 ist nicht mehr als eine Geste, ein Tropfen auf den heißen Stein."/and/DP/nas