GRÜNHEIDE/BERLIN (dpa-AFX) - Tesla -Chef Elon Musk hat auf Twitter um Mitarbeiter für seine neue Elektroauto-Fabrik in Grünheide bei Berlin geworben - und das auf Deutsch. "Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin! Es wird super Spaß machen!!", twitterte Musk in der Nacht zum Freitag. Dann versprach er auch noch, zumindest einen Teil seiner Rede zur Eröffnung der "Gigafactory" im Sommer kommenden Jahres auf Deutsch zu halten. Auf eine entsprechende Bitte einer Userin twitterte Musk: "Natürlich." Dazu stellte er zwei Deutschland-Fähnchen. Ab nächstem Sommer will der US-Elektroautobauer bis zu 500 000 Fahrzeuge jährlich in Grünheide (Oder-Spree) produzieren. Dafür sind etwa 12 000 Arbeitsplätze geplant. Vergangene Woche hatte Musk Berlin und die Baustelle in Grünheide besucht./kr/DP/zb