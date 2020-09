DJ EUREX/DAX-Future kann im Verlauf sein Plus verteidigen

FRANKFURT (Dow Jones)--In einer guten Verfassung präsentiert sich der DAX-Future am Freitag im Verlauf. Der kommende Woche Freitag auslaufende September-Kontrakt steigt um 82,5 auf 13.191,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.226,5 und das Tagestief bei 13.138,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.070 Kontrakte. Charttechnisch positiv ist zu werten, dass er unverändert in seiner Spanne zwischen 12.744 und 13.300 notiert.

Für die Charttechniker der Commerzbank arbeitet der Future tendenziell am Ausbruch aus der mittelfristigen Trading-Range nach oben. Zuletzt gelang es ihm aber noch nicht, die Widerstandszone um 13.300-13.461 Punkte nachhaltig zu überwinden. In Summe bestehe mit Blick auf den Wochenschluss ein positiver Grundton, ein neues technisches Kaufsignal deute sich jedoch noch nicht an.

