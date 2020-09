Trotz recht deutlicher Verluste an der Wall Street zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Morgen nur unwesentlich abgeschwächt. Der DAX -0,17% wurde kurz vor Xetra-Handelsstart bei 13.178 Punkte gesehen. Das wäre ein Abschlag von 0,3 Prozent zum Xetra-Schluss des Vortags.Gerade mit Blick auf die Vortagesverluste am New Yorker Aktienmarkt zeigt sich der DAX vor dem Wochenende damit in recht robuster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...