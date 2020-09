Die jüngste 400-Pip-Rallye des EUR/GBP sieht nach dem 14-Tage-RSI überzogen aus. - Der überkaufte Wert muss anhand des Preis-Charts bestätigt werden. - Der EUR/GBP kletterte am Donnerstag um mehr als 1,6% auf 0,9270, den höchsten Stand seit dem 25. März. Dieses Paar ist in den vergangenen sieben Handelstagen um 400 Pips gestiegen, was in erster ...

