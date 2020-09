München (ots) -- 20:15 Uhr: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 8,0 % MA (14-49 Jahre) und 12,0 % MA (14-29 Jahre)- Im Anschluss erfolgreich: "Love Island" mit 7,7 % MA (14-49 Jahre) und 16,5 % MA (14-29 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,1 % Zur Prime Time am gestrigen Donnerstagabend überzeugte RTLZWEI einmal mehr mit der Programmfarbe der Sozialreportagen: Um 20:15 Uhr erzielte "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" 8,0 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen sowie 12,0 % MA (14-29 Jahre). Die von der Spiegel TV GmbH produzierte Reihe erreichte zur besten Sendezeit bis zu 1,32 Mio. gesamt.Die Late Prime stand ganz im Zeichen der Liebe: Ab 22:15 Uhr erreichte "Love Island" 7,7 % MA (14-49 Jahre) und überzeugende 16,5 % MA bei den 14-29-Jährigen, ehe zur späten Stunde "Love Island: Aftersun - Der Talk" 5,1 % MA (14-49 Jahre) und 10,5 % MA bei den 14-29-Jährigen erzielte.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,1 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 10.09.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4703676