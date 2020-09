Stuttgart (ots) - Franziska Bruchhagen und Arndt Ziegler, bisher die Redaktionsleiter von WOMEN'S HEALTH beziehungsweise MEN'S HEALTH wurden zum 1. September zur Chefredakteurin und zum Chefredakteur ihrer jeweiligen Magazine befördert.Franziska Bruchhagen, 35, steht seit 2017 an der Spitze des im Verlag Motor Presse Hearst erscheinenden Lifestylemagazins und deren vier Mal im Jahr erscheinenden Schwesterzeitschrift SOUL SISTER. Sie hat zuvor die Bauer-Journalistenschule besucht und danach erst als Redakteurin für die Zeitschrift "Maxi", dann als Ressortleiterin bei "Lea" gearbeitet.Arndt Ziegler, 41, ist ein "Eigengewächs" des Medienhauses Motor Presse Stuttgart und begann seine berufliche Karriere dort 2006 als Volontär. Anschließend arbeitete er bei MEN'S HEALTH als Redakteur und übernahm dort 2014 die Aufgabe des Fitness Directors. Im Frühjahr 2018 wurde ihm dann die Leitung der Redaktion anvertraut.Das deutsch-amerikanische Joint-Venture, heute Motor Presse Hearst, in dem die beiden Partner mit jeweils 50 Prozent beteiligt sind, startete 1995 mit der ersten deutschen Ausgabe des amerikanischen Mannerlifestylemagazins MEN'S HEALTH. 2011 kam das Schwestermagazin WOMEN'S HEALTH hinzu.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de (http://www.motorpresse.de)) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/4703697