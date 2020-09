DAX - Bullen müssen am Ball bleiben

Thomas May,

Godmode-Trader.de

Nach dem Abverkauf Anfang des Monats, der den DAX von einem neuen Erholungshoch bei 13.460 Punkten bis an den Bereich um 12.750 Punkte geprügelt hatte, setzte eine Erholung ein, die wieder an die alte Höchstmarke der Rally bei 13.313 Punkten führte. Dort scheiterten die Bullen gestern mehrfach und der Index setzte zu einer Konsolidierung an. Damit aus dieser nicht ein scharfer Abverkauf wird, sollte diese Aufwärtsbewegung bald und ohne größere Korrekturen fortgesetzt werden.

Die Bullen müssen beim DAX weiter dicke Bretter bohren. Der Widerstandsbereich um 13.313 Punkten ist eine harte Nuss und dürfte auch heute nicht ohne Weiteres zu durchbrechen sein. Sollte dies den Bullen trotzdem gelingen, wäre bei Kursen über 13.350 Punkten mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 13.400 und 13.460 Punkten zu rechnen. An dieser Stelle wäre eine erneute Korrekturphase zu erwarten.

Sollte der Index dagegen noch vor dem Erreichen von 13.313 Punkten wieder unter 13.147 Punkte fallen, wäre ein bärisches Signal aktiviert. In der Folge dürften Abgaben bis 13.049 Punkte und darunter bereits bis 12.950 Punkte belasten. Selbst ein Einbruch bis 12.859 Punkte wäre dann nicht ausgeschlossen.

DAX in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.08.2020 - 11.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 11.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

