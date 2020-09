DJ Scholz: Beim Brexit muss sich jeder an Vereinbartes halten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich dafür stark gemacht, bis zum letzten Moment mit Großbritannien über ein Abkommen zu den künftigen Beziehungen zu verhandeln, zugleich aber Londoner Pläne für eine Abkehr von bereits getroffenen Vereinbarungen über den Austritt aus der EU zurückgewiesen. "Es ist klar, dass jeder sich an das halten muss, was bereits vereinbart wurde", sagte Scholz vor einem informellen Treffen der EU-Finanzminister in Berlin in einem Statement auf Englisch. "Meine Sichtweise über Diskussionen wie diese ist, man muss es bis zum letzen Moment tun, aber man muss sehr klar sein", betonte der deutsche Vizekanzler.

Österreichs Finanzminister Gernot Blümel erinnerte jetzige Situation an den Prozess der Aushandlung des Brexit, zu dem er Ratsvorsitzender war. "Dieser gesamte Brexit-Verhandlungsprozess erinnert mich an den Film 'Täglich grüßt das Murmeltier'", sagte er. "Irgendwann wird man sich auch überlegen müssen von britischer Seite, wie ernst man das Ganze meint", hob Blümel hervor. Es könne nur in beider Seiten Interesse sein, zu einer Einigung zu kommen.

Die EU sei "ein Projekt, das auf Rechtsstaatlichkeit und Respekt basiert", erinnerte der Vorsitzende der Eurogruppe, der irische Finanzminister Paschal Donohoe. "Voraussetzung ist, Vereinbarungen zu respektieren, die bereits in Kraft sind." Die EU wolle ein Abkommen mit Großbritannien, das den Binnenmarkt schütze.

Auf die Frage, ob London noch ein Abkommen wolle, betonte er, diese Frage müsse Großbritannien beantworten. Der Wille der EU sei "klar da", dies werde in der bereits getroffenen Vereinbarung demonstriert. "Deshalb ist es entscheidend, dass diese Vereinbarung respektiert wird", mahnte der Ire London.

