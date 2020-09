Mainz (ots) - Die erste Runde des DFB-Pokals sowie das Thema Zuschauer in den Hallen und Stadien stehen im Mittelpunkt des "aktuellen sportstudios" am Samstag, 12. September 2020, ab 23.00 Uhr, im ZDF.ZDF-Moderatorin Dunja Hayali begrüßt als Gäste im Studio Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar-Löwen, und den Präsidenten des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und DFL-Präsidiumsmitglied Oke Göttlich. Beide werden sich unter anderem zu ihren Hygiene-Konzepten für einen möglichen Saisonstart mit einer begrenzten Zuschauerzahl äußern.Ein Thema, das auch das "aktuelle sportstudio" seit Beginn der Coronapandemie tangiert: Neben den genannten Gesprächsgästen begrüßt Dunja Hayali in der Sendung - erstmals seit Monaten - 30 Zuschauerinnen und Zuschauer live im ZDF-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg.Daneben gibt es eine umfangreiche Berichterstattung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021. Unter anderem stehen Zusammenfassungen der Partien Oberneuland - Gladbach, Nürnberg - Leipzig, Altglienicke - Köln und 1860 München - Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Die weiteren Themen der Sendung: Formel 1, Großer Preis der Toskana; Tour de France, 14. Etappe; Tennis US Open, Finale der Frauen.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4703732