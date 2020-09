Baden-Rütihof (ots) - Die Twerenbold Reisen Gruppe bietet als erster und bisher einziger Reiseanbieter der Schweiz eine neue kostenlose "Corona-Versicherung" für ihre Kundinnen und Kunden. Versicherungspartner ist die Allianz Travel.Für die Gäste der Twerenbold Reisen Gruppe mit ihren Reiseveranstaltern Twerenbold Reisen, Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen und Vögele Reisen ist in jedem Reisearrangement eine "Corona-Versicherung" mit der Allianz Travel als Versicherungspartner eingeschlossen. Bei Erkrankung an Covid-19 umfasst die kostenlose Versicherung:- Annullierungsschutz für die erkrankte Person und die mitreisende Person- Medizinische Assistance (Spitalüberführung im Reiseland, medizinischbetreute Repatriierung ins Wohnort-Spital)Konkret: Wer als Reisegast kurz vor oder während einer Reise an Covid-19 erkrankt, ist vor unvorhergesehenen Kosten in Zusammenhang mit dieser Reise abgesichert. Kann eine Reise wegen der Erkrankung nicht oder verspätet angetreten werden oder muss sie abgebrochen werden, dann werden die Kosten für medizinisch notwendige Transporte, vorzeitige/verspätete Rückreise und die Annullierung übernommen. Der nicht genutzte Teil der Reise wird anteilig erstattet."Wer erkrankt, soll nicht auch noch Kosten befürchten müssen." Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold betrachtet diese Versicherung als sinnvollen und zeitgemässen Schritt, der die bestehenden Corona-Schutzmassnahmen des Unternehmens komplettiert. "Auch wenn unsere Schutzmassnahmen gut greifen. Wir wollen einen durchgehenden Schutz für unsere Gäste. Im Krankheitsfall soll die medizinische Betreuung im Fokus stehen. Niemand soll sich in dieser Phase mit dem Thema Folgekosten herumschlagen müssen. Das ist mit dieser Versicherung für unsere Gäste geregelt."Von der "Corona-Versicherung" profitieren alle Reisegäste der Twerenbold Reisen Gruppe mit den Reiseveranstaltern Twerenbold Reisen, Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen und Vögele Reisen. Sie ist kostenfreier Bestandteil jeder Reise vom 01. November 2020 bis 31. Oktober 2021 für Arrangements ab drei Reisetagen ins Ausland, gebucht bis 31.12.2020.Pressekontakt:Information an die RedaktionenBildmaterial T +41 56 484 54 08, s.frischknecht@twerenbold.chMedienkontaktSandra Frischknecht, Karim TwerenboldTwerenbold Service AG, Im Steiacher 1, CH-5406 Baden-Rütihof,T +41 56 484 84 08, s.frischknecht@twerenbold.chOriginal-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100855358