Berlin (ots) - F-LANE ist Europas erster Accelerator mit Schwerpunkt auf Start-ups in der Frühphase, die technologische Lösungen nutzen, um Frauen weltweit zu stärken. Die F-LANE-Expertenjury wählte aus 455 Bewerbern die zehn überzeugendsten Gründerteams aus. Die Finalisten sind Start-ups und soziale Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ruanda, Uganda, Kenia, Chile, Brasilien, Großbritannien, Pakistan, Schweden und Dänemark. Ihre Geschäftsmodelle reichen von Gesundheitsplattformen, vertrauenswürdigen Mobilitätsdiensten und Finanzdienstleistungen für Frauen bis hin zu Dienstleistungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Das fünfwöchige Online-Programm startete am 7. September.Das Vodafone Institut (https://www.vodafone-institut.de/de/) startete F-LANE im Jahr 2016 und unterstützt seitdem soziale Unternehmen, die sich mit technologischen Lösungen zur Unterstützung von Frauen und Mädchen weltweit einsetzen. Aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie wird das Programm zum ersten Mal virtuell laufen. Das Vodafone Institut nahm dies zum Anlass, die Zahl der teilnehmenden Start-ups von fünf auf zehn Teams zu verdoppeln. Dadurch ist die Vielfalt und die regionale Reichweite der Start-ups noch größer als in den vergangenen Jahren.Innerhalb von fünf Programmwochen im Zeitraum September bis Anfang November werden die zehn F-LANE-Finalisten beim virtuellen Förderprogramm personalisierte Unterstützung in Form von individuellem Mentoring, Schulungen, Networking-Gelegenheiten und Zugang zu Investoren erhalten. Das große Finale wird der virtuelle Demo Day am 5. November 2020 mit Investoren und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Medien und Politik sein.F-LANE Teams 2020:Hive Online (Schweden, Dänemark, Ruanda): Blockchain-Plattform schafft Vertrauen für die KreditvergabeNabta Health (Vereinigte Arabische Emirate): Virtuelle Assistentin unterstützt bei GesundheitsservicesBidhaa Sasa (Kenia): Bezahlbare Haushaltswaren bis an die HaustürZoora (Uganda): Online-Plattform fördert digitale KompetenzenAkojo Market (Großbritannien): E-Commerce-Plattform unterstützt unabhängige MarkenProyectoMoms (Chile): Der passende Arbeitsplatz für berufstätige MütterSheKab (Pakistan): Sichere Fahrgemeinschaft für Frauen in PakistanAutsera (Großbritannien): Virtual Reality trainiert soziale Kompetenzen autistischer KinderMete a Colher (Brasilien): Online-Hilfe für Frauen in häuslicher GewaltLuluLab (Dänemark): Spielerische Lernangebote brechen Tabu-Themen auf