Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag kaum bewegt. Um 11.00 kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,08 US-Dollar und damit um 0,05 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stand unverändert zum Vortag bei 37,25 Dollar."Die Finanzmärkte geben auch am Ölmarkt weiterhin den Takt vor", kommentieren die Analysten der Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...