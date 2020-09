Tesla soll in Grünheide bereits die erste Werkserweiterung planen und ist an einem 12 Hektar großen Grundstück in der Nachbarschaft interessiert. Derweil sucht Elon Musk per Twitter bereits Mitarbeiter. Die Tesla Gigafactory 4 in Grünheide nimmt Formen an. Obwohl das Vorhaben noch nicht endgültig genehmigt ist, soll sich der US-amerikanische Autohersteller laut Wirtschaftswoche bereits um eine Erweiterung des Werksgeländes im angrenzenden Gewerbegebiet Freienbrink bemühen. Der angeblich beabsichtigte Grundstückskauf würde dem Tesla-Werk weitere 120.000 Quadratmeter Platz bieten. Wofür Tesla den...

