ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 52 auf 57 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Start ins neue Geschäftsjahr beim Softwarekonzern sei besser ausgefallen als erwartet und kurzfristig sei weiter mit einer stabilen Entwicklung zu rechnen, schrieb Analystin Jennifer Swanson Lowe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie habe aber wenig Luft nach oben, solange der SAP-Rivale den Investoren keinen Beweis für eine deutliche Umsatzbeschleunigung liefere./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 03:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US68389X1054

ORACLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de