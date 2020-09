128,4 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugten die Photovoltaik-, Windkraft- und übrigen erneuerbaren Anlagen in den ersten sechs Monaten. Die Windkraft war dabei der wichtigste Energieträger in Deutschland.Nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sind im ersten Halbjahr in Deutschland 248,2 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und ins Netz eingespeist worden. 51,8 Prozent davon - oder 128,4 Milliarden Kilowattstunden - entfielen dabei auf erneuerbare Energien. Vor Jahresfrist hatte der Anteil der Erneuerbaren noch bei 43,3 Prozent gelegen, wie das Bundesamt am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...