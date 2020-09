Oberentfelden (awp) - Der US-Industriekonzern General Electric (GE) setzt zu weiteren Einschnitten in der Schweiz an. Die Stromnetzsparte GE Grid Solutions will die Produktion in Oberentfelden AG einstellen. Davon wären 436 Angestellte betroffen, teilte GE am Freitag mit. Allenfalls könnten 57 Stellen erhalten bleiben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...