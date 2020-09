MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Covestro von 40 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Seit seiner Hochstufung im August habe der Aktienkurs kräftig zugelegt und sich damit besser als der Gesamtmarkt und die Vergleichsunternehmen entwickelt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem er nun seine Ergebnisschätzungen für den Kunststoffhersteller für 2020 und 2021 nochmals deutlich angehoben habe, sehe er auch weiteren Spielraum für derartige Überarbeitungen seitens anderer Analysten. Er ziehe allerdings BASF der Covestro-Aktie vor./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 11:01 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

