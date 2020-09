Eine Einladung an die-Leser: Der jährliche Kongress des Zertifikate Forum Austria, der heuer zum 14. Mal stattfindet, wird 2020 zum ersten Mal als virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Die Übertragung im Internet beginnt am 22. September 2020 um 16:00 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Zwischen den Vorträgen (Fragen stellen per Chatfunktion erwünscht) werden die Awards für die besten Emittenten verliehen. Erstmals können Private das mitverfolgen.Programm Kongress/Award (bitte hier klicken)Anmeldung Kongress/Award (bitte hier klicken)Das Publikumsvoting für den Zertifikate Award Austria ist noch bis 15. September 2020 möglich! Diese Anerkennung wird - wie in den Vorjahren - vom Zertifikate Forum Austria in Zusammenarbeit mit dem ZertifikateJournal am ...

