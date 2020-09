Berlin - Die Bundestagsfraktion der Grünen fordert eine Erhöhung der Kinderkrankentage auf 40 pro Jahr für jede Familie - wegen der Coronakrise. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.



Eltern brauchten mehr Unterstützung, um Beruf und Familie vereinbaren zu können, so Katja Dörner, familienpolitische Sprecherin der Fraktion. Zuvor hatte diese Erhöhung bereits Serpil Midyatli, Chefin der SPD Schleswig-Holstein und Bundesvize, gefordert. Die Koalition hatte sich aber nur auf fünf zusätzliche Kinderkrankentage je Elternteil und zehn für Alleinerziehende verständigt. Damit gelten derzeit 30 Kinderkrankentage für Paare oder Alleinerziehende.



Dörner reicht das nicht. "Gerade für berufstätige Eltern, deren Kinder wegen einer Erkältung oder ähnlichen akuten Erkrankungen zu Hause bleiben sollen, braucht es mehr als halbherzige Reformen." Es dürfe nicht erwartet werden, dass im Homeoffice arbeitende Eltern sich um kranken Nachwuchs kümmerten. Die Grünen wollen eine Initiative starten, um mehr Kinderkrankentage im Bundestag zu fordern.



Zudem wollen sie die derzeit gültigen 30 Kinderkrankentage dauerhaft festschreiben lassen. In den EU-Ländern Frankreich und Schweden dürfen Berufstätige deutlich länger fehlen, wenn ihre Kinder krank sind - in Schweden sogar an 120 Tagen im Jahr.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de