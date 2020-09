Für rund 2,5 Milliarden Euro will er die restlichen Anteile des an der Börse arg gebeutelten Unternehmens aufkaufen, wie Altice am Freitag in Amsterdam mitteilte. Je Papier will Drahi 4,11 Euro bar hinblättern. Die in Amsterdam notierte Aktie legte um ein Viertel auf knapp 4,13 Euro zu.Die Aktie des in Frankreich, Portugal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...