DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG strebt Beilegung von (Rechts-) Streitigkeiten im Wege einer Mediation an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta025/11.09.2020/13:30) - Leverkusen, 11. September 2020 - Die Biofrontera AG ("Gesellschaft") (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute mit Herrn Wilhelm K. T. Zours und mit der Deutsche Balaton AG, Heidelberg, Einigkeit über die Inhalte einer Mediationsvereinbarung erzielt. Der Abschluss der Mediationsvereinbarung wird noch heute erwartet.

Im Rahmen der Mediation, die zeitnah beginnen soll, soll unter Einschaltung eines erfahrenen und renommierten Mediators eine Lösung für die Beilegung von Streitigkeiten sowie von personellen und strategischen Differenzen gesucht werden.

Herr Zours ist Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der Deutsche Balaton AG und mittelbar Großaktionär der Gesellschaft. Zwischen der Gesellschaft einerseits und der Deutsche Balaton AG sowie weiteren im Mehrheitsbesitz von Herrn Zours stehenden Gesellschaften andererseits sind diverse Rechtsstreitigkeiten in Deutschland und ein Rechtsstreit in den USA anhängig.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Nasdaq

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1599823800499 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)