DJ MARKT-AUSBLICK/Weiter Hoch mit Konjunkturhoffnungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Konjunkturhoffnungen weiter aufwärts könnte es auch in der kommenden Woche gehen. Die jüngste Rally der konjunkturnahen Aktien stützte sich schon auf die Kombination aus Corona-Impfstoff-Erwartung und besseren Wirtschaftsdaten. Der Markt scharrt beinahe hörbar mit den Hufen, um weiter nach oben zu klettern. Ein Allzeithoch im DAX ist damit in greifbarer Nähe.

Per Saldo rechnet der Markt damit, dass ab November Impfstoffe zur Verfügung stehen. Neue Corona-Erkrankungen könnten dann medizinisch in den Griff bekommen und neue Ansteckungen bewusst in Kauf genommen werden. Nur unter dieser Voraussetzung lässt sich ein offenes Wirtschaftssystem wieder auf Touren bringen lassen.

US-Wahl und Technologie-Aktien bremsen

Gleichzeitig rückt mit dem November-Termin aber die US-Wahl immer näher und lässt Börsianer vorsichtiger werden. Die Chancen für Trump oder Biden stehen derzeit fifty-fifty. Die Freude über tatsächliche Impfstoff-Ankündigungen könnte dann gleichzeitig wieder gebremst werden von Entwicklungen und Prognosen rund um die Wahl. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden daneben keine neuen Akzente gesetzt.

Wichtig als Taktgeber für die Börsianer bleiben auch die Technologie-Werte. Allerdings hatten sich gerade Europas exportorientierte Börsen bereits vom Kurseinbruch der Nasdaq abkoppeln können. Der Trend zu Konjunkturaktien weckte das Interesse an der "Old Economy" und ließ die Kurseinbrüche der Technologie als reines Sektorphänomen zurück. Stützend kommt dazu, dass deren Aktienbewertung von den meisten Börsianern ohnehin als absurd bezeichnet und eine Korrektur erwartet wurde. Dennoch könnte eine Schnäppchenjagd in Apple & Co auch die generelle Investitionsbereitschaft der Anleger erhöhen.

Viele Befürchtungen schon eingepreist

Zumindest nach unten scheint aber gerade die Wall Street gut abgesichert zu sein. Denn hier zeigte die aktuelle Umfrage des Anlegerverbandes AAII, dass fast die Hälfte der US-Anleger mittlerweile im Bären-Lager zu finden ist. Das ist mehr als das anderthalbfache der normalen Verhältnisse.

Die Konjunktur dürfte dabei im Fokus der kommenden Woche stehen. Denn hier kommen die Daten zur Industrieproduktion der größten Volkswirtschaften. Am Montag die aus der Eurozone und am Dienstag die aus China und den USA. Vor allem gute China-Daten dürften daher das Zeug haben, Börsianer auf eine weitere Erholung der Konjunkturaktien setzen zu lassen.

