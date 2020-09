Berlin (ots) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) reist am Montag nach Athen, um sich über die Lage der Geflüchteten nach dem Brand in Moria zu informieren.Das meldet die Abendschau des rbb. Demnach will Geisel bei seinem dreitägigen Besuch mit griechischen Behörden, Flüchtlings- und Migrationsorganisationen zusammentreffen. Dabei wolle er ausloten, welche Möglichkeiten und Voraussetzungen es für die Aufnahme von Geflüchteten über ein Landesaufnahmeprogramm gibt.Nach dem Brand im Lager Moria hatte Berlin angeboten, sofort 300 Flüchtlinge aufzunehmen. Das scheitert bislang am Widerstand des Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU). Der hatte einem vom Senat Mitte Juni beschlossenen Landesaufnahmeprogramm wiederholt die Zustimmung verweigert.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendschauBoris Hemel030 97993 22260Original-Content von: Abendschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105281/4704294