ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 38/20Samstag, 12.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 20187.25 Mafia Neapel - Der lange Arm der CamorraItalien 20198.10 Italiens MafiaPaten vor GerichtFrankreich 20178.55 Italiens MafiaDie Frauen der Cosa NostraFrankreich 20149.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Italiens MafiaDer Clan der NdranghetaFrankreich 201710.25 Die Erben der Mafia - Italiens junge PatenItalien 201911.10 Blutiger Pakt - Italien und die MafiaDeutschland 201711.55 Terra XMythos Wolfskind - Mogli und die wilden KinderDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:13.25 Mythen und MonsterMinotaurusUSA/Italien 2018(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Mythen-JägerDie Suche nach SodomGroßbritannien 201422.25 Mythen-JägerDie Suche nach CamelotGroßbritannien 201423.10 Terra XMythos Wolfskind - Mogli und die wilden KinderDeutschland 201623.55 Terra XMythos FrankensteinDeutschland 20170.40 Mythen und MonsterMinotaurusUSA/Italien 20181.25 Mythen und MonsterQuetzalcoatlUSA/Italien 20182.10 Mythen und MonsterRiesenkrakeUSA/Italien 20182.55 Mythen und MonsterDrachenUSA/Italien 20183.40 Mythen und MonsterSphinxUSA/Italien 20184.25 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 2015Sonntag, 13.09.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.10 heute-show(weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.20 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 201612.05 ZDF-HistoryJoséphine - Napoleons große LiebeDeutschland 201812.50 ZDF-HistoryMata Hari - Die schöne SpioninDeutschland 201713.35 ZDF-HistoryMario Adorf - eine deutsche FilmlegendeDeutschland 201814.20 ZDF-HistoryManfred Krug - Eine deutsch-deutsche GeschichteDeutschland 201715.05 ZDF-HistoryAlltag in Ost und West - Leben im geteilten DeutschlandDeutschland 201915.55 ZDF-HistoryDie geheimen Mordermittler der DDRDeutschland 201716.35 ZDF-HistoryDer 9. November - Schicksalstag der DeutschenDeutschland 201917.25 Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählenDeutschland 202018.05 Deutschland '61 - Countdown zum MauerbauDeutschland 201918.55 Deutschland '89 - Countdown zum MauerfallDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.25 ZDF-HistoryPersonenschützer - im Angesicht der GefahrDeutschland 2020Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 20155.40 Büro 39 - Nordkoreas schwarze KassenDeutschland 20206.40 Brudermord am AirportDie Spur führt nach NordkoreaGroßbritannien 20187.25 Südkorea - Erfolg um jeden PreisFrankreich 2018(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:10.25 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 2014(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.55 DespotenPapa Doc - Haitis AlbtraumGroßbritannien 201512.40 Mythen-JägerDas JakobskissenGroßbritannien 201413.25 Mythen-JägerDer Kelch von ValenciaGroßbritannien 201414.10 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 201314.55 Mythen-JägerDer verlorene Stamm IsraelsGroßbritannien 2014(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Cosa NostraDer Mafia-KriegUSA/Italien 201921.40 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 201922.25 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 201923.10 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 201923.55 Wildlands - Bolivien und die Macht des KokainsUSA 20181.10 heute journal1.40 Verborgene WeltenRieseninsekten der VorzeitFrankreich 20192.25 Verborgene WeltenDas Geheimnis der gefiederten DrachenFrankreich 20193.10 Verborgene WeltenErben der DinosaurierFrankreich 20193.55 Terra XDie ersten MenschenVom Wald in die SavanneFrankreich 20174.35 Terra XDie ersten MenschenAus Afrika in die ganze WeltFrankreich 2017Woche 40/20Mittwoch, 30.09.Bitte Programmänderung beachten:12.45 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 2016"Millionenstadt über den Wolken - Die erstaunliche Welt desFlugverkehrs" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung beachten:3.45 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 2016"Millionenstadt über den Wolken - Die erstaunliche Welt desFlugverkehrs" entfällt(weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen)