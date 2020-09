Die Video-App TikTok wird vom US-Präsidenten Donald Trump keine Gnadenfrist bekommen. Mitte September greift das Verbot für US-Firmen mit TikTok Geschäfte zu machen - für Microsoft wird die Zeit knapp."Wir werden TikTok entweder in diesem Land aus Sicherheitsgründen dichtmachen oder es wird verkauft", sagte Trump am Donnerstag in Washington. Eine Fristverlängerung für TikTok werde es nicht geben. Anfang August untersagte er US-Firmen Geschäfte mit TikTok. Das Verbot soll Mitte September greifen. ...

