Frankfurt (www.fondscheck.de) - War es das mit der Goldpreisrally? Das fragen sich Anleger derzeit. Denn einerseits gilt die neue geldpolitische Strategie der US-Notenbank als weiteres Argument für Gold, andererseits könnte das schon eingepreist sein, so die Deutsche Börse AG.Die FED habe angekündigt, in Zukunft nach Phasen zu niedriger Inflation auch Phasen mit höherer Inflation zuzulassen. "Das hat die Einschätzung am Markt zementiert, dass die Zinsen noch lange niedrig und der US-Dollar schwach bleiben wird", bemerke Nitesh Shah von WisdomTree. In einem Umfeld fallender Anleiherenditen, steigender Inflation und eines schwachen US-Dollars werde sich das Edelmetall voraussichtlich weiter gut entwickeln. "Gold, auch wenn es keinerlei Zinsen abwirft, steht immer noch besser da als viele Anleihen mit ihren negativen Renditen." ...

