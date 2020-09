DJ Energiewirtschaft pocht auf konkrete Umsetzung von Altmaier-Plan

BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft hat die Klimavorschläge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Interesse aufgenommen und nun konkrete Schritte gefordert. "Bei einer Umsetzung einer solchen Charta wäre in der Tat Historisches geleistet", erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. Schon jetzt könne die Bundesregierung viele Weichen Richtung Klimaneutralität richtig stellen.

So müsse das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) so reformiert werden, dass die vorgeschlagen Ökostrom-Ausbauziele "sicher erreicht werden können und auch mit den europäischen Zielen übereinstimmen", betonte Andreae. Auch bei der Solarkraft fehle in Altmaiers Gesetzesentwurf "immer noch der nötige echte Push". Bei der Offshore-Windkraft müsse die nötige Investitionssicherheit für die Ausbauziele bis 2030 und 2040 geschaffen werden. Der Verband fordert hier Differenzverträge, während das Wirtschaftsministerium auf Null-Cent-Ausschreibungen setzt und die Windparks auch am Netzausbau beteiligen will.

Auch aus Sicht des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) kommt es nun darauf an, die Klimaziele auch mit konkreten Maßnahmen zu erreichen. "Dafür sind langfristige Planungssicherheiten sowie mehr Verlässlichkeit erforderlich, die der Bundeswirtschaftsminister nun explizit anstrebt", sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.

