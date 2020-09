Los Angeles (ots/PRNewswire) - Ermöglicht Künstlern und Musikern das Eintreiben ausstehender Erlöse- Songtradr, die weltweite B2B-Plattform für den Markt für Musikrechte und -lizenzen, gibt eine exklusive Partnerschaft mit dem börsennotierten Unternehmen Jaxsta bekannt (ASX: JXT), der weltweit größten auf offizielle Musikkredite spezialisierten Datenbank, und zwar für die Bereitstellung einer datenbasierten Lösung, die Künstlern und Musikern auf der ganzen Welt beim Eintreiben ausstehender Erlöse unterstützt.Die Lösung kombiniert das Neighbouring Rights-Identifizierungs- und Inkasso-Produkt von Songtradr mit den umfangreichen Kredit-Metadaten von Jaxta von Künstlern und Darstellern weltweit. Die Neighbouring Rights-Erlöse werden durch Aufführung von Aufnahmen erzielt und von Rechteinhabern, vorgestellten Künstlern und Mitwirkenden eingezogen. Der Markt für Neighbouring Rights weltweit wurde für 2019[1] auf insgesamt 2,6 Mrd. USD geschätzt, wovon ein beachtlicher Teil von Künstlern und Musikern uneingezogen bleibt."Jaxsta hat einen signifikanten Teil des Datenproblems der Musikbranche gelöst und eine skalierbare Technologielösung erstellt, die sich nahtlos in unser Ökosystem für Musikrechte und unsereren Lizenzen-Marktplatz integriert. Der Verlust aus Einnahmen aus Live-Veranstaltungen wirkt sich auf viele Künstler und Musiker auf der ganzen Welt aus, und diese Partnerschaft ermöglicht uns in diesen beispiellosen Zeiten eine Steigerung unserer Fähigkeit zum Inkasso nicht-identifizierter und nicht-beanspruchter Erlöse", sagte Paul Wiltshire, CEO und Gründer von Songtradr.Jacqui Louez Schoorl, CEO und Mitbegründer von Jaxsta, erklärte "Wir sind über die Partnerschaft mit dem Team von Songtradr begeistert. Diese Partnerschaft stellt die signifikanten Chancen heraus, die mit der Lösung der datenzentrierten Probleme verbunden sind, denen sich die Musikbranche ausgesetzt sieht. Songtradr kann ein verbessertes globales Produkt zur Nutzung offizieller Metadaten anbieten, die nur über Jaxsta verfügbar sind."Die Integration von Jaxsta und Songtradr wird den Mitgliedern von Jaxsta Pro ermöglichen, die Plattform von Songtradr für die Durchführung des Inkassos und das laufende Management ihres Einkommens aus Neighbouring Rights zu nutzen. Songtradr wird die Musikkredit-Metadaten von Jaxsta zur Unterstützung der Identifikation nicht-eingezogener Erlöse nutzen, die sich aus der Aufführung bestimmter Tonträger durch Sender und digitale/online-Medien ergeben.Die Partnerschaft ist das erste von Songtradr bekanntgegebene Geschäft, seit das Unternehmen letzten Monat die Kapitalerhöhung der Serie C in Höhe von 30 Mio. USD bekanntgegeben hat. Songtradr hat in Jaxsta 1,42 Mio. AUD$ investiert, und zwar in Form einer gesicherten Wandelanleihe, und hat einen exklusiven Fünfjahres-Handelsvertrag unterzeichnet, der eine Aufteilung der Einnahmen zwischen beiden Unternehmen vorsieht.ÜBER SONGTRADRSongtradr ist der weltweit größte Marktplatz für die B2B-Musiklizenzierung. Das Unternehmen bietet Komponisten und Rechteinhabern eine komplette Technologie-Lösung für das Management und die Monetarisierung von Rechten, und bietet gleichzeitig Nutzern von B2B-Musik - wie Marken, Werbungtreibenden, Filmproduzenten, SVOD- und Sende-Netzwerken sowie Plattformen für Spiele, Streaming-Dienste und soziale Medien - hocheffizienten, KI-basierten Zugang zu Musik.ÜBER JAXSTAJaxsta ist die weltweit größte an die Öffentlichkeit gerichtete und vernetzte Datenbank und Technologie für Musikkredite. Als Partner der branchenweit führenden großen und unabhängigen Plattenfirmen, sowie von Verlagen, Vertriebsgesellschaften, Lizenzierungsagenturen und Branchenverbänden, ist Jaxsta die autoritative Quelle für offizielle Musikkreditinformationen. Die Kernplattform des Unternehmens, Jaxsta.com, ist ein sowohl kostenloser als auch kostenpflichtiger Abonnementdienst, der der Musikbranche und verwandten Medienbranchen B2B-Datenlösungen bietet. Jaxsta ProBeta, der Abonnementdienst des Unternehmens, nutzt die Macht der Daten von Jaxsta, um den Profis der Musikbranche zu helfen, in Kontakt zu treten, Zeit zu sparen und ihr Geschäft und ihre Karriere zu fördern.1. https://www.musicweek.com/talent/read/the-neighbouring-rights-sector-looks-to-the-future/080469 (about:blank)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1085219/Songtradr_Logo.jpg (about:blank)Pressekontakt:USA: Maya SarinJive PR + Digital+1-818-422-2248jacki@jiveprdigital.comAustralien: Catherine StrongCitadel-MAGNUS+61 (0)406 759 268cstrong@citadelmagnus.comOriginal-Content von: Songtradr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147626/4704490