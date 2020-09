Der vor allem durch das Game-Streaming seiner Fortnite-Sessions bekannt gewordene Influencer Tyler Blevins aka Ninja hat einen langfristigen Exklusivvertrag mit Amazons Twitch-Plattform abgeschlossen. Tyler Blevins, in der Streaming-Szene besser bekannt als Ninja, ist nach einem kurzen Ausflug auf die Microsoft-Plattform Mixer wieder zu Twitch zurückgekehrt. Seit Donnerstag ist der Streamer wieder auf der Amazon-Plattform tätig. A new chapter, only on @Twitch pic.twitter.com/cv2qFFFI0p- Ninja (@Ninja) September 10, 2020 Wie Blevins selbst bestätigt, hat er einen langfristigen ...

