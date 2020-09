DJ Familienunternehmen sehen in Altmaiers Klimaplan blanken Aktionismus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Familienunternehmen kritisieren die jüngsten Klimaschutz-Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier als blanken "Aktionismus". Mit seinen Vorschlägen strebe der CDU-Politiker eine zusätzliche Belastung für die Wirtschaft an.

Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands Die Familienunternehmer, kritisierte, Altmaier habe "leider nicht verstanden", dass ökologisch und ökonomisch kluger Klimaschutz weniger planwirtschaftliche Instrumente benötige und nicht noch mehr.

"Die vom Wirtschaftsminister vorgeschlagenen Instrumente werden zur zusätzlichen Belastung, da die zu erwartenden Kosten weit höher sein werden als im Emissionshandel und diesen sogar kannibalisieren", so Eben-Worlée.

Altmaier hatte am Freitag einen strengeren Klimaschutzkurs vorgeschlagen, der jährliche Einsparziele für den Ausstoß von Kohlendioxid umfasst. Damit kam er der Europäischen Kommission zuvor, die voraussichtlich kommende Woche schärfere CO2-Minderungsziele verkünden will. Altmaier schlug auch vor, dass jährlich etwa ein bestimmter Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes für Klimaschutz und Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehen solle. Auch sollen Unternehmen, die sich in sogenannten "Carbon Contracts for Difference"-Differenzverträgen zu einem schnelleren Transformationsprozess verpflichten, je nach Schnelligkeit der Transformation höhere Unterstützungen und Investitionszuschüsse erhalten.

"Seit langem ist klar, wie die Vereinigung von Ökonomie und Ökologie funktioniert - über den Emissionshandel. Die Gutachten der Wirtschaftsweisen zeigen das seit Jahren. Erst 2019 wurden in Sondergutachten die Wege aufgezeigt", erklärte Eben-Worlée. "Dass Altmaier jetzt 20 einzelne Vorschläge aufbringt, die nichts davon aufgreifen, ist hanebüchen."

Insbesondere die von Altmaier vorgeschlagenen "Contracts for Difference" seien ein Preistreiber, der ausschließlich den begünstigten Unternehmen zu Gute komme, alle anderen aber massiv belaste.

"Diese 20 Vorschläge helfen weder dem Klima, noch der Wirtschaft. Dieses Papier, dass vor allem die Grünen umarmt und die Wirtschaft ratlos zurücklässt, macht deutlich, warum die FDP vor 2,5 Jahren aus den Jamaika-Verhandlungen ausgestiegen ist", so die Familienunternehmen.

