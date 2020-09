Imaweb/IDF Group, ein führender unabhängiger Anbieter von CRM- und DMS-Lösungen (Customer Relationship Management bzw. Dealership Management System) für den Automobilsektor in Europa, gab heute den Abschluss der Übernahme von TMS-Soft, einem führenden französischen Anbieter von Software für digitale Kfz-Zulassungsabläufe, bekannt. Imaweb/ IDF Group wird von Providence Strategic Growth ("PSG") unterstützt, der auf Wachstumskapital spezialisierten Tochtergesellschaft des führenden Vermögensverwaltungsunternehmens Providence Equity Partners ("Providence"). Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde nichts bekannt gegeben.

Das 2008 gegründete Unternehmen TMS-Soft automatisiert und rationalisiert mithilfe seiner wegweisenden digitalen Plattform Prozesse im Zusammenhang mit der Kfz-Zulassung. Das Unternehmen ist die größte von nur drei regierungsunabhängigen Organisationen, die zur Ausstellung von Kfz-Zulassungsbescheinigungen nach dem französischen System, dem Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), berechtigt sind. Das Team von TMS-Soft betreut mehr als 3.700 Kunden, darunter Gebrauchtwagenhändler, Autocenter und Online-Marktplätze für den Autoverkauf.

Patrick Prajs, CEO der Imaweb/IDF Group, äußerte sich folgendermaßen: "Durch die Übernahme von TMS-Soft können wir unseren Kunden eine äußerst wertvolle Ergänzung zu ihrem bereits vorhandenen Paket an Produkten der Imaweb/IDF Group anbieten, die unsere CRM- und DMS-Kernprodukte erweitern. Wir werden auch in der Lage sein, auf allen unseren Märkten einen breiteren Kundenkreis insbesondere Gebrauchtwagenhändler zu erreichen. Die heutige Bekanntgabe ist ein Beweis für die Dynamik, die wir seit unserer Partnerschaft mit PSG beibehalten haben. Wir schauen voller Optimismus auf den vor uns liegenden Weg. Wir freuen uns sehr, dass wir das Team von TMS-Soft in unserer Unternehmensfamilie willkommen heißen dürfen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Festigung unserer Position als führender europäischer Anbieter von CRM- und DMS-Lösungen und jetzt auch von digitalen Workflow-Lösungen für die Automobilbranche in Europa."

Lionel Amrouche, Gründer und CEO von TMS-Soft, äußerte sich dazu wie folgt: "Diese Transaktion unterstreicht die Stärke der Marke TMS-Soft und die Bedeutung unseres Angebots. Wir freuen uns auf die Zukunft und darauf, unsere Geschäftstätigkeit unter dem Dach der Imaweb/IDF Group weiter auszubauen."

Seit ihrer Gründung nach dem Einstieg von PSG im September 2019 hat sich die Imaweb/IDF Group zu einem der führenden europäischen Full-Service-Anbieter von CRM-, DMS- und anderen digitalen Lösungen für die Automobilbranche entwickelt. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Imaweb/IDF Group auch die Übernahmen von ITMotive, einem in den Niederlanden ansässigen Distributor und Dienstleister für DMS in der Benelux-Region, und von Serinfer abgeschlossen, der Computersoftware-Sparte der Alvariño-Gruppe, einem spanischen Unternehmen, das DMS-Lösungen entwickelt, vertreibt und liefert.

Imaweb/IDF Group

Die Firmengruppe Imaweb/Datafirst-I'Car Systems ("Imaweb/IDF Group") ist ein führender Entwickler von CRM- und DMS-Lösungen für den Automobilsektor in Europa. Das Unternehmen ist 2019 aus dem Zusammenschluss von Imaweb, einem spanischen Unternehmen, das sich der Entwicklung globaler Kundenmanagementlösungen für Vertrieb, Marketing und Kundendienst widmet, und DATAFIRST-I'Car Systems hervorgegangen, einem französischen Unternehmen für die Entwicklung von Software für Automobilhersteller, Vertriebsgruppen und Händler.

TMS-Soft

TMS-Soft ist eine von nur drei regierungsunabhängigen Organisationen, die zur Ausstellung von Kfz-Zulassungsbescheinigungen nach dem französischen System, dem Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), berechtigt sind. Die digitale Plattform von TMS-Soft erleichtert alle Formalitäten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren, wobei der Schwerpunkt auf der Zulassung von Gebrauchtwagen liegt. TMS-Soft wurde 2008 von Lionel Amrouche gegründet, der das Unternehmen noch immer leitet. Sein Team betreut über 3.700 Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.tms-soft.fr/.

Providence Strategic Growth

PSG ist eine Tochtergesellschaft von Providence Equity Partners ("Providence"). PSG wurde 2014 gegründet und konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in software- und technologieorientierte Dienstleistungsunternehmen im unteren und mittleren Marktsegment. Providence ist eine weltweit führende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die den Weg für branchenorientierte private Eigenkapitalbeteiligungen bereitet hat und die Vision verfolgt, dass ein engagiertes Team von Experten außergewöhnliche Unternehmen von bleibendem Wert aufbauen kann. Seit der Gründung der Firma im Jahr 1989 hat Providence in mehr als 200 Unternehmen investiert und ist heute eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Medien-, Kommunikations-, Bildungs- und Informationsbranche konzentriert. PSG hat seinen Hauptsitz in Boston (Massachusetts/USA) und unterhält Niederlassungen in London und in Kansas City (Missouri/USA). Weitere Informationen über PSG finden Sie unter https://www.provequity.com/private-equity/psg; weitere Informationen über Providence finden Sie unter https://www.provequity.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

