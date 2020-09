11.09. 15:17: Wir brauchen mehr "yes we can" und weniger Weltuntergangsstimmung: Verena Pausder über ihre Vision, Deutschland zu digitalisierenVerena Pausder ist Gründerin, Bildungsexpertin und nun Autorin: Ihr Buch "Das neue Land" zeichnet die Vision eines digitalen Deutschlands.>> Artikel lesen 11.09. 14:38: Job-Kahlschlag bei MAN: Fast 10.000 Mitarbeiter müssen gehen - und Ex-Chef Renschler kassiert bald 2.000 Euro Luxusrente am Tag"Nicht auf unserem Rücken!" solle VW die Fehler des Vorstands austragen, heißt es in einer Mitteilung des Betriebsrats, die Business Insider vorliegt.>> Artikel lesen 11.09. 14:37: CEOs mit ungewöhnlichen Namen greifen eher zu unkonventionellen Strategien, zeigt eine StudieDer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...