DJ Aktien Schweiz schließen gegen europäischen Trend freundlich

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Freitag im Konzert der europäischen Börsen wacker geschlagen und freundlich geschlossen. Händler mussten aber einräumen, dass es kaum Argumente zum Kauf von Aktien gegeben habe. Insgesamt war die Nachrichtenlage dünn. Dass mit Novartis (plus 0,9 Prozent), Roche (plus 0,6 Prozent) und Nestle (plus 0,3 Prozent) die drei defensiven Schwergewichte ausnahmslos zu den Gewinnern zählten, habe die defensive und letztlich vorsichtige Positionierung der Anleger verdeutlicht, hieß es. Roche wartete immerhin mit positiven Studienergebnissen der Tochter Genentech auf.

Der SMI legte um gewann 0,5 Prozent auf 10.440 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 41,51 (zuvor: 42,91) Millionen Aktien.

Verkauft wurden europaweit Bankenwerte - so auch in der Schweiz: UBS und Credit Suisse gaben 0,8 bzw. 0,7 Prozent ab. Ganz oben im Tableau standen die Titel des Luxusgüterkonzerns Richemont, die um 2,9 Prozent zulegten. Im Handel war von Übernahmespekulationen die Rede, die aber äußerst vage geblieben seien. Hintergrund waren die Streitereien zwischen LVMH und dem US-Schmuckhändler Tiffany wegen der geplatzten Übernahme der Amerikaner durch die Franzosen. Im Sog verteuerten sich Swatch um 2,5 Prozent.

Unter den Nebenwerten rutschten Kuros um 7,6 Prozent ab. Die Biotechnologiegesellschaft will die Aktionäre auf einer außerordentlichen Generalversammlung um eine Kapitalerhöhung bitten. Die Papiere des angeschlagenen Backwarenanbieters Aryzta schnellten dagegen um 12,4 Prozent empor. Die Investmentgesellschaft Elliott Advisors hatte Übernahmegespräche bestätigt. Ob tatsächlich ein Gebot abgegeben werde, bleibe aber ungewiss, teilte Elliott mit.

September 11, 2020 11:45 ET (15:45 GMT)

