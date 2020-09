Die Wiener Börse ist am Freitag im Minus aus dem Handel gegangen. Dabei konnte sie zwischenzeitlich noch höhere Verlaufsverluste gestützt von einer guten Börsenstimmung in New York noch reduzieren.Der österreichische Leitindex ATX ging mit einem Minus von 0,57 Prozent bei 2.232,62 Punkten aus dem Handel. Im Tief war er bis auf 2.219,94 Zähler abgerutscht und hatte ein Minus von gut 1,1 Prozent verzeichnet. ...

