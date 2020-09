Der EUR/USD verlor im US-Geschäft an Dynamik - Der US-Dollar-Index holt seine Verluste auf - Die Kernrate der Verbraucherpreise in den USA steigt auf 1,7% per August - Die breit angelegte Dollar-Schwäche in der ersten Hälfte des Tages ermöglichte dem EUR/USD ein Anstieg auf 1,1874 Dollar. Seit dem orientiert sich die Gemeinschaftswährung wieder ...

