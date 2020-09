Die Wall Street startete am Freitag im positiven Bereich - Defensive Sektoren verzeichnen leichte Verluste im frühen Handel - Der S&P 500 Materials Index ist um 0,7% gestiegen - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA erlebten in der zweiten Tageshälfte am Donnerstag eine scharfe Kehrtwende und schlossen tief im negativen Bereich. Da sich die ...

