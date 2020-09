DJ MÄRKTE USA/Wall Street weiter volatil und auf Richtungssuche

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street bleibt ihrem Wochenmuster treu: Einem Verlusttag folgt die Erholung und umgekehrt. Nach den kräftigen Vortagesabgaben gehen die US-Börsen am Freitag nun wieder auf Erholungskurs - zumindest am breiten Markt. Beständig dabei ist die hohe Volatilität - besonders im Technologiesektor, der schon wieder ins Minus gedreht hat. Da es kaum Kaufargumente gebe, könnten die Kurse gerade vor dem Wochenende schnell wieder abrutschen. Das gelte insbesondere für die Technologiewerte, deren Volatilität sich derzeit noch höher als jene des breiten Markts präsentiert.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent auf 27.760 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent. Der Nasdaq-Composite verliert nach einem Ausflug ins Plus 0,1 Prozent. Bislang hat der Nasdaq-Composite im Wochenverlauf 3,5 Prozent eingebüßt - das stärkste Minus seit dem Absturz Mitte März. Vor allem die Kursverluste bei den Technologie-Schwergewichten Apple, Facebook und Amazon belasteten das Sentiment. Diese haben im Wochenverlauf bislang zwischen 3,4 und 6,2 Prozent eingebüßt.

Volatilität dürfte hoch bleiben

Jedoch dürfte der Sektor weiterhin von den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie profitieren. "Fundamental bleiben die Unternehmen in einer Pole-Position", sagt Portfolio-Verwalter Binay Chandgothia von Principal Global Investors. Ein Teilnehmer warnt jedoch vor einer weiterhin hohen Volatilität vor dem Hintergrund der Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem US-Wahlkampf und dem anhaltenden Ringen um ein neues Stimuluspaket in den USA. "Investoren sollten darauf vorbereitet sein", sagt Investmentstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors. Er nimmt derzeit eine defensive Position ein und favorisiert unter anderem Gold.

Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt kommt von gestiegenen US-Realeinkommen im August, nachdem diese im Juli noch rückläufig gewesen sind. Angesichts der Bedeutung des privaten Konsums für das BIP seien das gute Nachrichten, sagt ein Händler. Passend dazu zog auch die Inflation auf Basis der Verbraucherpreise etwas deutlicher als vorausgesagt an. Sie legten in der Kernrate um 1,7 Prozent statt erwarteter 1,6 Prozent zum Vorjahr zu. "Es war ja angesichts des gelockerten Inflationsziels durch die Fed zu erwarten, dass die Preise stärker steigen", sagt ein Händler. Diese Abweichung dürfte dem Markt noch gleich sein, "wirklich interessant wird die Reaktion aber, sobald wir über den Schwellenwert 2 Prozent springen".

Oracle nach Zahlenausweis gesucht

Unter den Einzelwerten geht es für die Aktien von Oracle nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 2 Prozent aufwärts. Die Technologieschwergewichte Apple, Amazon, Facebook drehen allesamt ins Minus und büßen bis zu 1,9 Prozent (Apple) ein, lediglich Microsoft halten sich mit 0,1 Prozent über Wasser.

Auch die zwischenzeitlich Aufschläge bei Tesla verpuffen, die Titel verlieren 0,1 Prozent. Temporär gestützt hatte die Kreisemeldung, wonach der Elektroautobauer seine in China produzierten Fahrzeuge des Typs Model 3 auch in anderen asiatischen Ländern und Europa verkaufen will.

Euro unter 1,19 Dollar

Die Ölpreise erholen sich im Sitzungsverlauf von den Tagestiefs. Händler sprechen aber von einem impulslosen Handel ohne klare Richtung. Weiterhin nach oben gedeckelt bleibe der Erdölmarkt kurzfristig durch den überraschenden Anstieg der wöchentlichen Öllagerdaten in den USA. Erstmals seit sieben Wochen war ein Lageraufbau verzeichnet worden. Jedoch seien die Daten durch die Auswirkungen von Wirbelsturm Laura etwas verzerrt, merkt Analyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets an. Die Daten der kommenden Wochen dürften daher wichtiger werden, ergänzt der Teilnehmer. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,6 Prozent auf 37,54 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent verharrt bei 40,07 Dollar.

Am Devisenmarkt stagniert der Dollar-Index. Der Euro liegt mit 1,1838 Dollar wenig verändert zum Vorabend weiter unter der Marke von 1,19 Dollar, die er am Vortag nach Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde kurzzeitig übersprungen hatte. Sollten Spekulanten, die auf einen fallenden Euro setzen, erst einmal aus dem Markt verdrängt sein, dürfte der Euro in die Spanne 1,25 bis 1,35 Dollar vorrücken, so Marktexperte Kit Juckes von der Societe Generale. Die Wachstumslücke zwischen der Eurozone und den USA werde "signifikant enger" in den kommenden Jahren und das werde den Euro stützen, erwartet Juckes.

Für den Goldpreis geht es nach unten. Der Preis für die Feinunze reduziert sich um 0,4 Prozent auf 1.948 Dollar. Auf Wochensicht steht allerdings vor dem Hintergrund der Turbulenzen an den Aktienmärkten ein Plus zu Buche. "Gold sieht immer noch bullisch aus, aber es wird Mühe haben, die 2.000er-Marke wieder zu durchbrechen, bis der Dollar seinen Abwärtstrend fortsetzt", so Marktanalyst Edward Moya von Oanda.

Wenig Bewegung gibt es bei US-Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen büßt 0,7 Basispunkte auf 0,67 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.759,78 0,82 225,20 -2,73 S&P-500 3.354,50 0,46 15,31 3,83 Nasdaq-Comp. 10.908,04 -0,11 -11,55 21,57 Nasdaq-100 11.135,88 -0,16 -18,24 27,51 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -0,8 0,14 -107,3 5 Jahre 0,25 -1,1 0,26 -167,1 7 Jahre 0,45 -1,1 0,46 -180,0 10 Jahre 0,67 -0,7 0,68 -177,3 30 Jahre 1,42 -0,5 1,42 -165,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1839 +0,16% 1,1836 1,1886 +5,6% EUR/JPY 125,68 +0,16% 125,66 126,17 +3,1% EUR/CHF 1,0758 -0,05% 1,0769 1,0778 -0,9% EUR/GBP 0,9253 +0,22% 0,9229 0,9221 +9,3% USD/JPY 106,16 +0,00% 106,17 106,17 -2,4% GBP/USD 1,2795 -0,05% 1,2825 1,2889 -3,5% USD/CNH (Offshore) 6,8348 -0,14% 6,8384 6,8320 -1,9% Bitcoin BTC/USD 10.302,26 -0,40% 10.246,01 10.374,51 +42,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,60 37,30 +0,8% 0,30 -34,4% Brent/ICE 40,13 40,06 +0,2% 0,07 -34,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,47 1.956,10 -0,3% -6,63 +28,5% Silber (Spot) 26,93 26,93 +0,0% +0,01 +50,9% Platin (Spot) 939,20 929,10 +1,1% +10,10 -2,7% Kupfer-Future 3,04 2,99 +1,8% +0,05 +7,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 12:28 ET (16:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.